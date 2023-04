I ragazzi terribili dell’Arezzo: ecco chi resta

di Luca Amorosi

I giovani sono una priorità. È l’unica cosa che Paolo Giovannini ha fatto trapelare sulla sfera tecnica durante la conferenza stampa di lunedì scorso che di fatto ne ha ufficializzato la permanenza in amaranto. Per il resto il direttore generale non si è sbottonato ed è giusto così, perché c’è un campionato da terminare anche se l’obiettivo è già raggiunto e una poule scudetto da giocare per provare a cucire il tricolore nella maglia della prossima stagione. Non è un caso che il direttore generale amaranto si sia soffermato su quelli che in serie D sono considerati "under": questi, infatti, rappresentano un tesoretto per l’Arezzo sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. Giovannini non ha nascosto di aver visto in molti di loro dei netti miglioramenti durante la stagione sotto la guida di Indiani, ritendendone almeno alcuni pronti per il salto di categoria, nell’ottica di allestire una rosa che abbia un buon nucleo di giocatori dell’attuale organico e ulteriori margini di crescita. "Dilapidare questo patrimonio – aveva affermato Giovannini – sarebbe un errore, per cui è di primaria importanza contrattualizzare tali giocatori".

E qui subentra l’aspetto economico: tutti i giovani in rosa, infatti, che siano in prestito o meno, vanno in scadenza al 30 giugno. Per non perderli a zero, l’Arezzo cercherà di mettersi al tavolo con coloro che saranno ritenuti idonei per il progetto tecnico. I giovani, inoltre, possono garantire dei contributi legati al minutaggio. Occorre sottolineare che in terza serie non vige l’obbligo di schierare "quote", ma l’eventuale impiego può far entrare qualche migliaio di euro ai sensi della cosiddetta Legge Melandri. Per la stagione in corso, rientravano in questa casistica due calciatori nati dopo il 1 gennaio 2000 e qualsiasi calciatore nati dopo il 1 gennaio 2001. È ipotizzabile che la norma venga confermata anche per la prossima stagione con lo slittamento di un anno. Venendo alla rosa attuale dell’Arezzo, quindi, su chi puntare? Uno potrebbe essere Trombini (2001), che per ora ha collezionato 14 porte inviolate. Ci sarà da capire se per un posto da titolare o per giocarsi le sue carte con un portiere di maggiore esperienza. Molto bene ha fatto anche Zona (2002), che per personalità e caratteristiche tecniche pare tra i più pronti al salto. Il terzino, unico confermato dell’anno passato insieme a Lazzarini, è legato all’ambiente e una sua permanenza è plausibile.

A destra buona la stagione di Pericolini (2004): la firma sul contratto potrebbe arrivare, poi non è da escludere un prestito per farlo crescere ancora.

In mezzo Bianchi e Damiani (entrambi 2003) hanno ben figurato: più agevole, forse, la trattativa per il primo perché sul secondo pende la volontà dell’Udinese, che ne detiene il cartellino. Davanti, ha fatto benissimo Gaddini (2002), la cui incognita è solo la tenuta fisica. Impatto importante anche quello di Cantisani (2004), in prestito dal Crotone: bisognerà capire le intenzioni del club calabrese. Meno chance per i vari Viti, Pretato, Poggesi e Arduini. C’è da scommettere che Giovannini proverà a tenere tutti i "suoi" ragazzi terribili.