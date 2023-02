I ragazzi di Nannoni bene ai tornei regionali

Si sono svolti i campionati regionali di tennistavolo e le 3 squadre valdarnesi in gara del tecnico nazionale Vivaldo Nannoni, hanno vinto i rispettivi incontri. La formazione di D1 ha prevalso con un netto 5-0 in trasferta a Reggello (due punti di Francesco Martinino e un punto a testa per Giulio Fabbrini, William Deventi e Mirko Tortoli). Con questa vittoria la squadra conquista il primo posto in classifica più due punti dalle inseguitrici Arezzo, Maremma e Grosseto.

Vittoria netta anche per i giovani della D3 che si assestano al secondo posto in classifica battendo in trasferta il Tennistavolo Firenze per 5-0 (1 punto di Mattia Rotesi e due punti a testa per Ernesto Innocenti e Alessandro Chellini). Infine la D2 vince in casa contro il Tennistavolo Firenze per 5-1 e consolida il terzo posto in classifica.