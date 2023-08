I fratelli Gorini in campo contro i viola

Dopo la delusione del triangolare non disputato, il Sansepolcro impegnerà nell’amichevole di domani sera a Castiglion Fiorentino quei giocatori che ancora devono prendere confidenza con il campo. Dall’altra parte i viola di mister Fani ex di turno, che vorrà schierare tutti i disponibili. Bricca potrà utilizzare una squadra con i quattro fuori quota previsti: un 2003, due 2004 ed un classe 2005. Il tecnico bianconero potrebbe mandare in campo questa formazione: Guerri, Del Siena, Pedrelli, Bologna, Carnicelli, Giacomo Gorini, D’Antonio, Brizzi Simeone, Buzzi, Pasquali. Un Sansepolcro che nella gara di domani andrà sicuramente ritoccato considerando che, ancora, manca un attaccante. Potrebbero giocare assieme anche i due fratelli Gorini che dalla stagione di Montevarchi, 2017-2018 in serie D, non sono stati impiegati insieme nella stessa squadra.

F.P.