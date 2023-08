I Campionati Italiani Maschili Under14 entrano nel vivo al Tennis Giotto

Arezzo, 30 agosto 2023 – I Campionati Italiani Maschili Under14 - Trofeo Federico Luzzi entrano nel vivo sui campi del Tennis Giotto.

La manifestazione giovanile tricolore volge verso il gran finale e, in questo percorso, una data segnata sul calendario è giovedì 31 agosto con gli incontri degli ottavi e con la cena di gala per riunire tutti i protagonisti dell’evento.

Questo momento configurerà, a partire dalle 20.00, un’occasione di condivisione e di socializzazione rivolta alla ristretta cerchia di tennisti ancora in corsa per il tricolore, ai tecnici, ai giudici, ai dirigenti, ai soci, alle istituzioni e agli sponsor, con la presenza di Guido Turi (consigliere nazionale Fitp) e di Luigi Brunetti (presidente del comitato regionale della Fitp).

La serata sarà ospitata dal ristorante del Tennis Giotto e permetterà di applaudire i migliori ragazzi del 2009 capaci di arrivare fino alle fasi conclusive e di lasciare il segno nei Campionati Italiani Maschili di una categoria come l’Under14 che, da sempre, è una vera e propria porta verso il professionismo.

A confermarlo sono i nomi presenti nell’albo d’oro della competizione tra cui spicca quello di Lorenzo Musetti che conquistò il titolo nazionale nel 2016 e che, oggi, è al diciottesimo posto del ranking mondiale.

Tra i momenti più attesi rientrerà una premiazione a cura del Panathlon Club Arezzo con una targa all’atleta che, nel corso della settimana, ha maggiormente testimoniato i valori di correttezza e fair play, poi uno speciale ricordo sarà rivolto a Federico Luzzi a cui la federazione ha scelto nel 2011 di dedicare i Campionati Italiani Under14.

Questa intitolazione è legata al fatto che il tennista aretino dominò in un solo anno, nel 1994, tutte le manifestazioni Under14, trionfando nel campionato italiano in singolo e in doppio, nell’europeo e nel mondiale.

La competizione volgerà poi alla conclusione con il programma che prevederà le semifinali di singolo e la finale del doppio per sabato 2 settembre, seguite alle 11.00 di domenica 3 settembre dalla finalissima del singolo che assegnerà il titolo di campione nazionale.

I riflettori del Tennis Giotto sono stati orientati nell’ultima settimana anche verso i Campionati Italiani Maschili delle altre categorie a cui erano iscritti alcune giovani promesse del circolo, con Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia impegnati a Bari nell’Under15, Brando Andreani, Pietro Bramanti e Zeno Roveri a Foligno nell’Under13 e Enrico Palumbo a Reggio Emilia nell’Under11.

«L’intitolazione a Federico Luzzi del campionato più affascinante del panorama giovanile italiano è un regalo enorme fatto dalla federazione alla sua memoria - spiega Paola Cesaroni, mamma del tennista. - Dal 2011, questo torneo ha fatto tappa nelle città e nei circoli più importanti d’Italia e, finalmente, per la prima volta è arrivato anche ad Arezzo nella location del Tennis Giotto.

I campionati Under14, uniti all’attività condotta dalla sezione aretina della AIL intitolata a Federico Luzzi, sono la testimonianza del nostro impegno di tenerne sempre vivo il ricordo».