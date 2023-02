Tre vittorie e due pareggi. Questo il bilancio del settore giovanile dell’Arezzo nell’ultima settimana. Partendo dalla Juniores, che parteciperà al prossimo torneo di Viareggio, i ragazzi di Bernardini hanno pareggiato, a reti bianche, in trasferta sul campo dell’Aglianese. Un punto che sta stretto agli amaranto che non sono riusciti a concretizzare le varie occasioni create. Nonostante la frenata mantengono comunque il primo posto in classifica con due punti di margine sulla Pistoiese. Domani nuovamente in campo per sfidare il Mobilieri Ponsacco. Buone notizie arrivano dagli Allievi Elite che trascinati dal capocannoniere Ferretti battono 3-1 la Sestese. Pareggiano, invece, gli Allievi B che dividono la posta con lo Zambra (1-1). Successo esterno per i giovanissimi Elite che piegano 3-1 il Capezzano e conquistano la quinta vittoria di fila. Infine, da segnalare anche il netto successo (3-0) dei Giovanissimi B contro il Mazzola Valdarbia.