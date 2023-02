Gucci e Gaddini soffrono: è allarme in attacco

di Andrea Lorentini

Come in quelle partite nelle quali siamo alla mano decisiva, l’Arezzo al tavolo del campionato è chiamato a calare il poker. Per blindare il primo posto e per provare ad allungare ancora sulla Pianese. La trasferta di Ponsacco riserva molte insidie a cominciare dal terreno di gioco, ma è l’occasione giusta per centrare il quarto successo consecutivo dopo quelli con Flaminia, Tau e Ghiviborgo.

Una striscia così gli amaranto non riescono a metterla insieme da inizio stagione, il periodo per intendersi delle prime sei vittorie a fila. Settembrini e compagni si erano fermati a tre successi consecutivi già tra la fine del girone d’andata e l’inizio del nuovo anno quando dopo aver battuto Poggibonsi, Orvietana e Gavorrano avevano nuovamente rallentato la corsa con il pareggio interno nel derby contro la Sangiovannese che aveva aperto un’altra fase di basso culminata con il tonfo clamoroso di Terranuova. Sensato, dunque, affrontare il Mobilieri con la dovuta attenzione e concentrazione, ma la sensazione che l’Arezzo attuale abbia raggiunto una maturità mai avuta prima e quindi il rischio di una ricaduta rispetto a vecchie fragilità pare molto più remota. A Ponsacco servirà comunque lo stesso atteggiamento mostrato nelle ultime uscite.

Un squadra meno bella, ma più pratica e concreta anche perché il campo non permetterà troppi fronzoli.

A complicare la vigilia di Paolo Indiani più che l’avversario ci sono le non perfette condizioni fisiche di Polvani, Gaddini e Gucci, che hanno saltato l’amichevole del giovedì contro il Foiano. Se per il difensore lo stop è stato di natura precauzionale, qualche apprensione in più per i due attaccanti. Il campanello dall’allarme più preoccupante riguarda Gaddini. Sei gol nelle ultime sei partite, è l’uomo più in forma e più decisivo dell’ultimo periodo. Una sua assenza priverebbe l’Arezzo della bocca di fuoco più prolifica. L’esterno classe 2002 deve fare i conti con una muscolatura che va gestita con il massimo scrupolo per evitare rischi. Gucci, invece, è alle prese con una fastidiosa contusione al ginocchio che gli ha impedito di allenarsi con continuità durante la settimana. Una decisione sulla sua convocazione verrà presa soltanto dopo la rifinitura di questa mattina. Un suo eventuale forfait spalancherebbe le porte per la seconda titolarità consecutiva al centro del tridente per Persichini.

Contro il Ghiviborgo l’ex Fidelis Andria si è sacrificato molto per i compagni, ma ha avuto il merito di guadagnarsi il rigore del 2-0. Se Gaddini dovesse alzare bandiera bianca il ballottaggio per sostituirlo riguarderebbe Convitto e Pattarello con Bramante a completare la prima linea offensiva.

Anche a centrocampo situazione fluida. Foglia cerca una conferma dopo le ottime prestazioni dell’ultimo periodo e in questo caso a fargli posto sarebbe ancora uno tra Castiglia e Settembrini, mentre Bianchi, reduce dallo stage con la rappresentativa di serie D, potrebbe tirare il fiato con il rilancio di Damiani dal primo minuto.