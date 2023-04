Grinta Lazzarini Damiani martello Polvani ferma tutti

TROMBINI 6. Reattivo due volte, una per tempo, su Rinaldini.

LAZZARINI 7,5. A Rinaldini e Modic non concede niente. Nella ripresa salva su Kouko. Solito mix di grinta e dinamismo.

RISALITI 7,5. Segna con la sua specialità, ovvero sugli sviluppi di un calcio piazzato: il quinto gol vale la C.

POLVANI 7,5. Kouko è un cliente scomodo ma ne esce senza scorie.

ZONA 6. Meno intraprendente del solito.

SETTEMBRINI 7. Capitano di lotta e di governo. Più sostanza che qualità, ma è quello che serviva. (Dal 16’ ST FOGLIA 6. La sua esperienza per la mezz’ora finale).

DAMIANI 7. Un martello in mezzo al campo. Sempre presente in fase di interdizione e nel far ripartire l’azione. (Dal 19 ST BIANCHI 6. Entra per dare ordine in mediana. Sfiora anche il gol su punizione).

CASTIGLIA 6,5. L’errore dopo appena due minuti che avvia il vantaggio della Pianese è da matita blu. Il rigore che trasforma con freddezza nel secondo tempo manda in estasi il comunale. Dall’inferno al paradiso.

PATTARELLO 6,5. Ha il merito di calciare la punizione dalla quale scaturisce il pari di Risaliti, fallisce una clamorosa occasione davanti al portiere, ma nella ripresa si guadagna il rigore che chiude la gara. Croce e delizia. (Dal 38’ ST PERSICHINI SV.)

GUCCI 6. Partita di sponde e sacrificio. (Dal 45’ ST CONVITTO SV).

CANTISANI 6,5. Ispirato fin dai primi minuti. Diciotto anni, ma tanta personalità. (Dal 34’ ST PERICOLINI SV).

ALL. INDIANI 8. Si regala la decima promozione in carriera.

Andrea Lorentini