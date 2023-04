Gp Città di Cortona per juniores E gli allievi in gara a Renzino

CORTONA

Dopo il doppio appuntamento con esordienti e allievi ad Albergo in occasione del 25 aprile, torna a breve distanza il ciclismo giovanile sulle strade dell’aretino. Il prossimo 1 maggio si correrà, infatti, a Mercatale di Cortona, la ventiduesima edizione del Gp Città di Cortona-Trofeo Val di Pierle. La manifestazione, riservata alla categoria juniores, sarà valida anche quest’anno quale memorial Elio Alunni e Ivo Faltoni. L’ organizzazione è curata del Gruppo Sportivo Val di Pierle-Cicloamici diretto da Giuseppe Fiorucci.

La gara ciclistica può contare sul patrocinio del comune di Cortona, del comune di Lisciano Niccone e della provincia di Arezzo. Gli juniores gareggeranno sul percorso classico, ovvero percorrendo il circuito Quattro Castelli che si sviluppa tra Toscana e Umbria attraversando i comuni di Cortona, Lisciano Niccone e Umbertide. I corridori dovranno, poi, affrontare per tre volte la salita di Cima Protine che potrebbe rappresentare il momento chiave nel quale può decidersi la corsa. Chi avrà gambe potrà cogliere l’asperità per fare la differenza. La partenza ufficiosa sarà da Lisciano Niccone dove ci sarà il ritrovo, quindi trasferimento a Mercatale per la partenza ufficiale.

Al momento 14 le società, iscritte, provenienti da Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Campania e Marche. Si annuncia un buon spettacolo tecnico e una discreta cornice di pubblico. Contemporaneamente allievi in gara a Renzino, nel comune di Foiano. La classica della Valdichiana è ormai appuntamento tradizionale per la categoria e vanta nel suo albo d’oro anche il nome dell’attuale commissario tecnico della nazionale Daniele Bennati. Due appuntamenti, dunque, da non perdere per gli appassionati delle due ruote che metteranno in mostra alcuni dei migliori talenti del ciclismo toscano e non solo.

A.L.