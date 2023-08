Gomez&Company, obiettivo bomber L’identikit di Indiani, il dg è al lavoro

di Luca Amorosi

Anche la terza settimana di preparazione è iniziata. E con oggi, è cominciato anche agosto, che almeno in teoria avrebbe dovuto portare ai primi impegni ufficiali nella Coppa Italia di serie C e in campionato.

Con ogni probabilità, invece, non sarà così, visto che i tempi della giustizia amministrativa, con altri due gradi di giudizio che incombono per risolvere la querelle estiva che coinvolge Perugia, Brescia, Lecco e Reggina, non coincidono con le date inizialmente fissate per l’avvio della stagione.

Un’incertezza, questa, che rischia di condizionare anche il lavoro sul campo, anche se il tecnico Indiani dopo il test con il Trastevere ha tranquillizzato i tifosi affermando che se si riusciranno a organizzare delle amichevoli di livello per coprire le settimane lasciate vuote dall’eventuale rinvio dei campionati, non cambierà granché.

Ben più rilevante, a quanto ha fatto trasparire l’allenatore amaranto, è trovare la punta che manca all’appello per completare il reparto offensivo. "Speriamo di avere fortuna nell’indovinare il profilo giusto", aveva detto Indiani, affermando di gradire un attaccante che riempie l’area di rigore. Nelle ultime ore si registra un interessamento per Alexis Ferrante, nell’ultima stagione a Cesena ma di proprietà della Ternana. È argentino, Classe 95: l’anno scorso 31 presenze (con molti spezzoni di partita) e solo 2 gol in Romagna.

Dalla rosa dei nomi emersi in queste settimane, è possibile escludere quello di Andrea Bianchimano, che è stato ufficializzato nelle scorse ore dal Renate dell’ex amaranto Pavanel. Anche Roberto Ogunseye sembra ormai fuori dai radar di Cutolo e Giovannini: nonostante il suo passaggio al Cesena, che sembrava fatto, abbia subìto un rallentamento, i direttori del Cavallino sembrano ormai orientati altrove. Pure il ritorno di Gabriele Gori è sempre più improbabile: il centravanti della Fiorentina potrebbe persino ripartire dalla squadra tedesca del Monaco 1860. Simone Magnaghi, invece, pupillo di Giovannini, è ancora svincolato, ma non è la prima scelta.

Un nome che solletica di più è quello di Guido Gomez del Crotone. Il diggì dei calabresi Raffaele Vrenna di recente ha dichiarato che prima di procedere con gli acquisti occorre operare qualche cessione, fornendo in un certo senso un assist alle società interessate al giocatore. Peraltro, le cessioni di giocatori come Golemic e Chiricò nelle settimane scorse lasciano intendere che il Crotone potrebbe ridimensionare il proprio progetto. Gomez è quindi un nome appetibile, anche se ha un ingaggio importante e ha tanti estimatori.

In ogni caso, potrebbero volerci ancora un paio di settimane prima dell’ufficialità della nuova punta a disposizione di Indiani. Domani, invece, dovrebbe arrivare il terzino Lorenzo Coccia, in prestito dal Modena. Il terzino mancino, classe 2002, si giocherà una maglia da titolare con il confermato Zona.