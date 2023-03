Gol di Tombolato e festa all’Ardenza: la vittoria del 1975

Il secondo e ultimo successo del Cavallino all’Ardenza nel 1975 è preceduto dal trionfo del 27 marzo 1960, sempre in serie C, con le firme di Tassinari (doppietta) e Danova per un prestigioso 1-3 finale, mentre la vittoria 2-4 del 27 maggio 1962 propiziata dalla doppietta di Meroi e dalle reti di Tellini e Cavazzoni fu disputata in realtà in campo neutro a Pisa. Sono stati tanti gli incroci nella storia e i giocatori che hanno vestito entrambi gli amaranto: emblematico in tal senso è la pirotecnica sconfitta 5-3 maturata il 18 marzo 2001, quando l’ex Scichilone segnò due reti nel finale per i labronici, mentre per il Cavallino segnò, tra gli altri, Ricchiuti, al Livorno fino a qualche mese prima. L’ultimo precedente, infine, è terminato in parità: era il 2017 nel campionato di serie C e un bel gol di D’Ursi regalò un punto prezioso alla squadra di Pavanel dopo l’iniziale vantaggio di Maiorino per i padroni di casa. Nel complesso, lo score contro i labronici lontano dal Comunale parla di 3 successi e 7 pareggi in 24 sfide totali.