Gli aretini di Rescigno bene agli interregionali

Tredici medaglie con quindici atleti per il Centro Taekwondo Arezzo al campionato interregionale Umbria. La manifestazione ha visto sfidarsi sul tatami trentaquattro società da tutta Italia e, in questo contesto, è emerso proprio il gruppo aretino guidato dal maestro Andrea Rescigno che è riuscito a piazzarsi in un ottimo quarto posto della classifica generale con cinque ori, due argenti e sei bronzi. Questo risultato ha dato seguito alla recente vittoria al campionato interregionale Tuscany Open e ha così confermato la qualità del settore giovanile del Centro Taekwondo Arezzo, con tanti bambini e tanti ragazzi che stanno dimostrando carattere e qualità tecniche per salire sul podio. Da segnalare, in particolare, il risultato di Lorenzo Franchi che ha festeggiato un oro tra le cinture nere nei -53kg dei Cadetti.