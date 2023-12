Giulio Bartalini è il miglior ginnasta italiano del 2012 di artistica maschile

Arezzo, 22 dicembre 2023 – Giulio Bartalini della Ginnastica Petrarca è il miglior atleta italiano del 2012 di ginnastica artistica maschile.

Il giovane aretino ha partecipato al Test Nazionale di Milano che ha riunito i più promettenti ginnasti italiani della categoria Allievi e, in questo contesto d’eccezione, ha meritato il primo posto nella sua fascia d’età dopo aver dimostrato preparazione tecnica in ogni attrezzo della disciplina.

Questa gara di fine stagione è motivata dalla necessità di valutare i migliori atleti per la selezione dei Gruppi Nazionali Giovanili, con ogni partecipante che si è misurato in un programma completo di esercizi tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele, sbarra, cinghietti e trampolino.

Bartalini, allenato dal tecnico Jacopo Pineschi, ha dimostrato ottime doti tecniche e fisiche con cui ha ottenuto il più alto punteggio in assoluto tra diciannove coetanei.

L’importante risultato conseguito a Milano arricchisce ulteriormente una stagione già positiva dove l’atleta petrarchino aveva trovato soddisfazione anche con la vittoria del titolo interregionale nella categoria Allievi 3^ Fascia, con un premio all’impegno negli allenamenti e al percorso di crescita impostato dallo staff tecnico.

Il Test Nazionale ha registrato la presenza anche di Pietro Violetti del 2014 che, cresciuto nella Ginnastica Petrarca ma attualmente tesserato per il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco, è stato accompagnato da Anna Piazza e ha centrato il sesto posto negli Allievi 1^ Fascia.

«La stagione si è chiusa nel migliore dei modi - commenta Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca, - con il primo posto nel Test Nazionale che consacra Bartalini come il miglior 2012 dell’intera penisola.

Al nostro atleta e allo staff tecnico rinnoviamo la gratitudine per aver mostrato come visione, programmazione e, soprattutto, tanto lavoro possano permettere di raggiungere le più alte vette della ginnastica tricolore.

Il risultato è in linea con l’obiettivo di un 2024 in cui vogliamo perseguire risultati in significativo crescendo».