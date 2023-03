Già quindici bozzetti per la maglia 23-24

Come prevedibile, sta riscuotendo un gran successo l’iniziativa promossa dall’Arezzo insieme al Comitato del Centenario: il contest per la realizzazione della seconda maglia della prossima stagione. Per la prima volta in cento anni di storia una maglia del Cavallino sarà quindi disegnata dai tifosi, la cui risposta di conseguenza non si è fatta attendere: sono già quindici, infatti, i bozzetti presentati e c’è ancora tempo fino al 10 aprile per inviare la propria proposta. Chi fosse interessato può scaricare sul sito e sui canali social dell’Arezzo il regolamento completo e il modulo di partecipazione per disegnare la maglia, il cui colore principale dovrà essere il bianco. Una volta scaduti i termini e prima di aprire le votazioni al pubblico, una commissione specifica decreterà i bozzetti ammessi al contest, riservandosi di escludere quelli che non soddisfano i parametri richiesti.