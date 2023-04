Gare del Toscana Tour C’è il Gran Prix Finale

di Sonia Fardelli

Ultimo week end di gare a San Zeno per il Toscana Tour, che chiuderà i battenti domenica pomeriggio con il Gran Prix finale. Grande partecipazione anche per questa ultima settimana con 900 cavalli ospitati nelle scuderie dell’Arezzo International Horse. E ancora tanti big dell’equitazione a calcare il campo in erba Boccaccio e quelli in sabbia Dante e Vasari. In lizza ancora il campione olimpico Peder Fredicson, che è rimasto ad Arezzo per l’intero mese di gare. E poi tanti big dell’equitazione italiana da Giulia Martinengo, a Alberto Zorzi, Bruno Chimirri, Arnaldo e Filippo Bologni, Gianni Govoni, Giuseppe Rolli e i giovanissimi Guido Franchi, Giacomo Casadei, Mauro Matteucci Jr, Neri Pieraccini, che faranno di tutto per tenere alto il nostro tricolore.

Molti anche i cavalieri e le amazzoni in arrivo da ogni parte del mondo: Cina, Brasile, Canada, Israele, Svezia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti, Spagna, Argentina e tante altre nazioni desiderose di far suonare alla fine delle competizioni sugli ostacoli i loro inni.

"Stiamo vivendo un’altra settimana di grande sport e grande spettacolo – dice Riccardo Boricchi patron dell’Arezzo International Horse – al via oltre novecento cavalli tra il Toscana Tour e l’Italian Champions Tour che qui a San Zeno è partito in questi giorni con la prima tappa. Un circuito di virtuosi cavalieri italiani che si concluderà a Verona con la FieraCavalli".

Tanto agonismo, ma anche uno sguardo rivolto al sociale. Ieri sera nell’area vip c’è stata una cena di beneficenza il cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione Monnalisa.

"Questo per ricordare che l’Arezzo International Horse non è solo sport – continua Boricchi – ma vuol essere vicino alla città e ai bisogni delle persone più in difficoltà. In questo caso i bambini che Monnalisa aiuta con tanti progetti".