Galli in A2, l’inizio di stagione è in salita Le ragazze di García all’assalto di Broni

di Giorgio Grassi

Ufficializzato dalla Fip il calendario delle gare dei due gironi di pallacanestro A2, il Nord e il Sud. La Polisportiva Galli è stata inserita, per la prima volta, in quello del Nord.

La Polisportiva debutterà a Broni, in quel di Pavia, domenica 8 ottobre con palla a due alle ore 18 al Palaverde.

"Inizio in salita – ammette il vice allenatore Andrea Franchini, in sintonia con il coach spagnolo Nacho García – una partenza in salita col Broni, essendo una squadra molto brava e candidata ai playoff. Ma noi saremo pronti e faremo tutto il possibile per uscirne indenni. E sulla novità del girone – aggiunge il vice allenatore – sostengo che è assai più alto di qualità rispetto al Sud. Credo che per noi sarà un fattore positivo. Nostro primo obiettivo è centrare il quarto posto per poter partecipare alle finali della Coppa Italia a fine girone d’andata, mese di gennaio 2024. Secondo è entrare nei playoff".

Franchini è nel Galli, come giocatore e tecnico, da 40 anni. Il patron Salvatore Argirò, che non ha inteso fare domanda di rispescaggio, perché dice lui "I campionati si vincono sul parquet". E poi: "Credo di aver allestito una buona squadra, composta di giovani e brave atlete. Credo che queste 12 giocatrici ci faranno divertire".

Le altre cinque gare iniziali della Polisportiva Galli: segue a Broni una doppia al Palagalli col San Salvatore Selargius e contro la Rosa Scotti di Empoli, quarto match in trasferta a Torino contro la Tee, quinta arriva al Palagalli il Castelnuovo Scrivia e sesta la trasferta di Mantova.

Gli altri incontri della prima giornata: Masnaga-Roma Nord, Selargius-Castelnuovo Scrivia, Carugate-Comense, Moncalieri-Rosa Empoli, Basket Roma-Torino Tee, Mantova-Spezzina. Mancano tre settimane al raduno e presentazione, con inizio allenamenti al Palagalli, 21 agosto.

È atteso a San Giovanni il nuovo coach, l’iberico Nacho García, un tecnico di cui si parla bene. Quindi lo attenderemo all’opera con le ragazze del patron Argirò, che intende fare tutto il possibile tornare in A1. Compito non facile, ma possibile, visto che la squadra, pur giovane, è composta da atlete virtuose. Infine da seguire con massima attenzione le due cestiste sangiovannesi, la guardia Maria Flora Lazzaro (unica riconfermata della serie A1) e l’arrivo da Firenze di Marta Rossini, una play prestigiosa che sarà una pedina importante dello schieramento della Polisportiva Galli.