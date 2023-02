Gaddini e Risaliti, oro dell’Arezzo Dai problemi fisici alla rinascita

di Andrea Lorentini

Nella città dell’oro da qualche settimana c’è un brillante che luccica più di tutti. E’ quello di Mattia Gaddini. Il numero 11 dell’Arezzo sta vivendo un momento di grazia. Contro il Ghiviborgo ha realizzato il sesto gol nelle ultime sei partite, l’ottavo in campionato. Una rete e mezzo possiamo dire perché oltre al rigore realizzato, ha messo lo zampino sull’1-0 firmato da Risaliti. E probabilmente quella palla sarebbe entrata in porta anche senza la deviazione del difensore. E proprio il centrale difensivo e l’esterno d’attacco, oltre ad aver griffato l’ultima vittoria amaranto, hanno in comune un percorso simile in questa stagione. Entrambi hanno dovuto saltare buona parte del girone d’andata per infortuni. Di natura muscolare per Gaddini, traumatici per Risaliti che prima si è rotto due volte il naso e poi lesionato il menisco. L’operazione al ginocchio l’ha tenuto fuori per un mese e mezzo prima di Natale. Condividono anche il fatto che la loro assenza ha pesato molto nell’economia del torneo dell’Arezzo che in concomitanza con i loro primi stop, in autunno, ha ha perso la continuità di risultati dopo la striscia iniziale di sei successi consecutivi. Non è un caso che la squadra abbia trovato una maggiore solidità difensiva e una migliore efficacia offensiva da quando loro due hanno recupero una condizione fisica ottimale.

Risaliti sa difendere, ma anche impostare da dietro oltre ad avere una certa confidenza con il gol (4 in campionato e due in coppa Italia). Gaddini è il giocatore che più di tutti vede la porta e con i suoi strappi crea sempre situazioni di pericolo negli ultimi venti metri avversari. Per Indiani, che quasi mai propone la stessa formazione, sono due punti fermi. Risaliti è stato il primo acquisto dell’era Giovannini lo scorso giugno, a testimonianza di come su questo giocatore sia il dg che l’allenatore avessero scommesso fin da subito. Nel frattempo la squadra ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di Ponsacco. Assente giustificato all’allenamento Sebastiano Bianchi, convocato nella rappresentativa di serie D dal tecnico Giuliano Giannichedda. Il centrocampista, classe 2003, si riaggregherà ai compagni giovedì. In questi giorni si trova nel ritiro laziale di Fiano Romano dove sta svolgendo lo stage con la selezione di categoria.

Oggi per la rappresentativa è in programma, alle 14,45, un’amichevole contro la Lazio under 19 al centro tecnico di Formello. Una convocazione che è il giusto riconoscimento alla crescita del 20enne regista amaranto che ormai da diverso tempo è diventato titolare nel centrocampo a tre. Al rientro Indiani dovrà verificare le sue condizioni. Non è escluso che possa optare per una rotazione in mediana rilanciando dal primo minuto Damiani oppure Arduini. Al centro dell’attacco pare, invece, scontato il ritorno di Gucci dopo il turno di squalifica che lo ha costretto a saltare la gara contro il Ghiviborgo. La settimana però è soltanto all’inizio e per il tecnico c’è ancora tempo per le scelte definitive.

Sono 500 i biglietti riservati ai tifosi dell’Arezzo per la trasferta di domenica prossima a Ponsacco. La prevendita è iniziata ieri pomeriggio e i tagliandi per il settore ospiti si posso acquistare al Point New Energy Gas e Luce di via Madonna del Prato fino a sabato alle ore 19. I biglietti sono in vendita al costo di 10 euro.