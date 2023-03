Gaddini e Persichini ancora da valutare Le alternative

È ormai agli sgoccioli la preparazione dell’Arezzo alla sfida contro il Città di Castello: stamani ultima rifinitura all’interno del Comunale che servirà a Indiani per verificare le condizioni dei suoi giocatori e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Le tante alternative a disposizione del tecnico hanno convinto lui e il suo staff a svolgere anche la sessione di ieri pomeriggio a porte chiuse probabilmente per non scoprire le carte.

Da verificare il pieno recupero di Gaddini e Persichini dopo i rispettivi problemi alla schiena, ma entrambi dovrebbero essere della partita.

Intanto, la società amaranto ribadisce l’invito ad acquistare i biglietti in prevendita, aperta fino a stasera alle 19, onde evitare code al botteghino, che domani aprirà i battenti alle ore 12, due ore e mezzo prima dell’inizio. Il biglietto in prevendita, inoltre, comporta un costo inferiore rispetto all’acquisto il giorno della gara.