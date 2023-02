Gabriele Benedetti in maglia tricolore Under 23

Montemarciano (Arezzo), 15 febbraio 2023 – Era una delle speranze più attese del ciclismo italiano, autore di esaltanti vittorie da Under 23, e non sono trascorsi ancora due anni dallo splendido successo ottenuto per distacco sul traguardo di Seano di Carmignano con la conquista della maglia tricolore Under 23. Ma nonostante tutto ciò arriva la notizia che è finita la carriera ciclistica di Gabriele Benedetti, classe 2000, valdarnese di Montemarciano. E’ stato lui stesso, portacolori della GW Shimano Sidermec a dare la notizia sui social che non avrebbe iniziato la stagione 2023, dicendo basta con il ciclismo, la bici va al chiodo.

Dopo la vittoria nel Campionato Italiano Under 23 in Toscana, aveva debuttato lo scorso anno nei professionisti con la maglia della Drone Hopper–Androni Giocattoli, ma una serie di contrattempi consentirono a Gabriele di gareggiare in poche occasioni. Durante gli ultimi mesi come ha scritto sui social, ha riflettuto a lungo prima di prendere la decisione, ma alla fine la volontà è stata quella di provare a cambiare vita senza più l’ansia di dover deludere qualcuno, e su lui le attese non mancavano certamente.

“La vita è una questione di scelte giuste o sbagliate che siano, ciò che importa è che sia tu a scegliere – ha 1.7024503 l’atleta di Montemarciano, antico borgo del Valdarno superiore –. Ho passato 1.7024503difficili, mesi in cui le scelte che ho fatto sono sempre state sbagliate, in cui non ascoltavo mai ciò che diceva la mia testa, in cui la paura di deludere gli altri era maggiore di tutto di quello che in realtà avrei voluto fare. Ma ad oggi voglio scegliere io e la mia scelta è quella di cambiare vita. Sicuramente 17 anni sopra una bici non si dimenticano e di tutti questi anni ricorderò sempre i momenti più belli perché il ciclismo mi ha dato tanto ma anche tolto tanto, forse troppo. Dopo averci pensato a lungo – ha concluso Gabriele sui social - ho preso questa decisione perché ho capito che non è più il mio sogno”.