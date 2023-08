Futsal Sangio, Pronti a Riconquistare la Serie A

Reso noto il girone C di serie B, Calcio a 5, in cui milita la Futsal Sangio. Queste le 12 squadre: Futsal Sangio, Poggese, Arpi Nova, Pontedera, Mattagnanese, Recanati, Bagnolo, Livorno, Prato, Levante, Real Casagrande e Fucecchio. La Futsal Sangio punta decisamente alla serie A, persa nello scorso campionato per la classifica avulsa. La squadra allestita è tale da avere giocatori con la forza e le qualità per farcela. La Società del presidente Simone Serafini è stata scatenata sul calcio mercato, dove di recente ha acquistato due giocatori dalla serie A, Riccodomo e Pinzi, atleti che fanno la differenza in B. L’allenatore è stato riconfermato, appunto l’iberico Alex Diaz, cui è stata consegnata una rosa eccezionale per la serie B. Eccola:Torre, Mazza, Figuera (brasiliano), Ruiz Gea (spagnolo), Ortolani, Righeschi, Bertocci, Caio (brasiliano),Faelli, Manetti, Riccobono e Pinzi. Il presidente, architetto Simone Serafini, commenta: "Per poco abbiamo perso nella passata stagione la serie A, causa la classifica avulsa col Grosseto. Quest’ci riproviamo. Abbiamo allestito una rosa che credo possa risultate competitiva per lo scopo".