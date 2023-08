Furia ceca È Kozak il bomber per l’Arezzo

di Andrea Lorentini

È Libor Kozak la prima scelta dell’Arezzo per l’attacco. Una trattativa che era rimasta sotto traccia e che Giovannini e Cutolo proveranno a chiudere entro 24-48 ore. L’attaccante ceco, che ha vissuto l’apice della carriera con la maglia della Lazio conquistando due volte la Coppa Italia (2009 e 2013), il titolo di capocannoniere dell’Europa League (2013), rappresenterebbe un colpo da novanta per la Lega Pro. Nonostante i 34 anni, se sta bene fisicamente, è in grado di spostare gli equilibri. Stazza imponente, perfetto per riempiere l’area di rigore, ma anche per aprire gli spazi agli esterni offensivi come vuole Indiani. Da un punto di vista tecnico non si discute. Da verificare la tenuta fisica, ma se l’Arezzo ha deciso di puntare forte su di lui avrà avuto certezze in tal senso. In Italia Kozak ha indossato anche le maglie di Bari e Livorno in B. Oltre all’esperienza nel nostro paese, nel suo percorso quattro stagioni in Premier League con l’Aston Villa. In patria ha giocato tra le altre con lo Sparta Praga con cui si è laureato capocannoniere nella stagione 2019-20. Svincolato dopo l’ultima stagione con la formazione del Trinity Zlin, su di lui avevano messo gli occhi diversi club di B e C. L’Arezzo, dopo avere strappato un accordo di massima, proverà a mettere nero su bianco l’intesa con il colosso ceco che vanta anche 9 gettoni e 2 gol con la nazionale della Repubblica Ceca. Una delle due reti l’ha segnata contro l’Italia in occasione di una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2014.

Altra operazione molto interessante per l’Arezzo. Giovannini e Cutolo hanno raggiunto l’accordo con l’Empoli per il prestito del centrocampista 2004, Alessandro Renzi. Originario di Montevarchi, ha ottime referenze e tra gli addetti ai lavori ed è considerato uno dei migliori tra i giovani in questo ruolo. Renzi vanta 71 presenze e 10 reti tra Primavera, Under 18, Torneo di Viareggio, Youth League. Con la maglia dell’Empoli è risultato tra gli elementi più incisivi nell’ultima stagione. In ritiro dall’8 luglio con la prima squadra, ha preso parte a tutte le gare amichevoli del precampionato compresa la tournée in Austria terminata pochi giorni fa. Nelle prossime ore si unirà ai compagni nel ritiro di Rigutino.

L’Arezzo ha inoltre ceduto a titolo definitivo il difensore classe 2008 Tommaso Fiacchini all’ Empoli Football Club.