Fornara non basta, l’Amen Sba cade

Amen Sba battuta da lo Spezia dopo sette vittorie consecutive. Parte forte il quintetto di Evangelisti che tiene ritmi alti grazie a Fornara, ma lo Spezia con pazienza comincia a rimontare con i canestri di Marrucci, solo una magia di Fornara da metà campo allo scadere tiene l’Amen oltre la doppia cifra di vantaggio all’intervallo. Alla terza sirena il punteggio è in parità a quota 67. Gli ultimi dieci minuti di gioco vedono l’Amen tenere qualche lunghezza di vantaggio prima di subire il definitivo sorpasso ligure, il break decisivo di 13-2 viene timbrato da Bolis e Balciunas prima che Seskus si inventi due triple che chiudono di fatto la gara. Arezzo prova a reagire ma non è precisa e gli ultimi secondi servono per fissare il punteggio sull’89-96 finale che sottolinea le grandi qualità dello Spezia promosso in Serie B.

Con questo risultato l’Amen chiude al settimo posto questo campionato e da sabato inizieranno i playoff dove la Sba affronterà in semifinale Lucca in una serie al meglio delle cinque partite, la vincente di questa serie si giocherà la promozione con la squadra che passerà il turno tra Prato e Mens Sana Siena.