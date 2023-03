Foiano, la legge di ferro dei Pini Mette sotto anche la Sinalunghese

2

SINALUNGHESE

1

: Goretti, Manchia (60’ Costantini), Tenti, De Sanctis, Boninsegni, Alabastri, Cacioppini, Verdelli (70’ Pagliaro), Acatullo (75’ Bennati), Minocci, Rufini (90’ Mostacci).Allenatore: Filippo Zacchei.

SINALUNGHESE: Marini, Canapini, Papa, Papini, Corsetti, Ibojo, Bencini, Trombesi, Bucaletti, Corsi, Bardelli. Allenatore: Agostino Iacobelli.

ARBITRO: Federico Bruschi di Ferrara. RETI: 2’ rig. Bucaletti, 40’ Cacioppini; st 4’ Rufini.

La dura legge dello stadio dei Pini. 5 partite, 5 vittorie per la truppa di Zacchei, vittima eccellente la Sinalunghese di Iacobelli. Il derby diventa amaranto nonostante l’avvio in salita, con il rigore trasformato da Bucaletti. I ragazzi di Zacchei non mollano e al 40’ pareggiano con Cacioppini. Il raddoppio è di Rufini: scambia con Alabastri prima di battere Marini per il 2-1 che porta il Foiano a più sei dalla zona rossa, due vittorie nelle ultime due partite.

M.M.