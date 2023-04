Foiano ko ma salvo, beffa Castiglionese

pontassieve

2

baldaccio bruni

0

PONTASSIEVE: Morandi, Buscè, Serrotti, Muho (78’ Fioravanti), Visibelli, Fani, Fantechi, Di Leo, Adami, Taflaj, Assai (70’ Minischetti). Allenatore: Marco Brachi.

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Vassallo, Giovagnini, Bruschi, Piccinelli, Magi, Sbardella (39’ D’aprile), Torzoni, Terzi, Mercuri (65’ Battistini), Autorità. Allenatore: Renato Borgo.

Reti: 19’ Adami rig, 67’ Cassai.

PONTASSIEVE – Un gol per tempo mandano al tappeto la Baldaccio Bruni che cade nella penultima giornata di campionato a Pontassieve, scivolando così al quintultimo posto che al momento varrebbe comunque la salvezza per via della forbice dal penultimo posto. Se è vero che il Firenze Ovest, quartultimo distante un punto, domenica prossima riposerà e quindi non potrà superare la squadra di Borgo, è anche vero che il Porta Romana scenderà in campo e potrebbe in caso di vittoria raggiungere e mettere in difficoltà la Baldaccio Bruni. Tradotto per restare in Eccellenza serve fare un risultato utile contro il Foiano alla luce del passo falso di ieri. A Pontassieve la partita si infiamma con una conclusione di Sbardella ma Morandi respinge. Al 18’ l’episodio che sblocca l’incontro: tiro di Taflaj, la palla colpisce il palo, Adami raccoglie la respinta e cade contrastato da un avversario. Per l’arbitro è rigore. Sempre Adami dagli undici metri non sbaglia. D’Aprile ci prova dalla distanza ma senza fortuna, quindi Mercuri chiede un rigore per un fallo in area con l’arbitro che lascia correre. Nella ripresa la Baldaccio si vede annullare un gol per fuorigioco, poco prima del 2-0 firmato da Cassai che sfrutta una incertezza difensiva. Il Pontassieve si prende i tre punti, la Baldaccio Bruni adesso dovrà preparare al meglio la prossima sfida per evitare di incorrere in brutte sorprese.