Foiano, Castiglionese e Baldaccio giù

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Vassallo (25’ st Battistini), Bruschi, Adreani, Magi, Giovagnini, Torzoni (31’ st D’aprile), Terzi, Mercuri, Autorità. Allenatore: Renato Borgo.

RONDINELLA: Pecorai, Bora, Ricchi (33’ st Marchi), Mazzolli, Marini, Pisapia, Fantechi, Rosi, Ragno (21’ st Giorgelli), Renna, Caparrini (48’ st Ferrnaca) Allenatore: Alessandro Franchini.

Arbitro: Francesco Poggi di Forlì

Reti: pt 11’ Autorità, 32’ Renna, 39’ Fantechi; st 47’ Renna.

ANGHIARI – Vittoria meritata quella della Rondinella Marzocco ad Anghiari dove però a passare in vantaggio per primi sono i padroni di casa. La rete arriva all’11’ ed è firmata da Autorità che finalizza con un preciso diagonale un ottimo lancio in profondità di Mercuri. Gli uomini di Francini raggiungono il pari con Renna al 32’, bravo in contropiede a superare Vaccarecci con un potente e preciso diagonale che termina in rete nell’angolino alto dove il portiere di Renato Borgo non può nulla. Raggiunto il pari gli ospiti continuano a macinare gioco e al 39’ trovano il raddoppio con Fantechi bravo a ribadire in rete una corta respinta di Vaccarecci che aveva neutralizzato una bordata del solito Renna.

Nel secondo tempo la Baldaccio si spinge in avanti alla ricerca del pari e per poco al 49’ non arriva il gol, ma il traversone di Torzoni termina sul palo. Scampato il pericolo gli ospiti controllano senza patemi d’animo gli sterili attacchi della Baldaccio, sempre pronti a partire all’attacco con azioni di rimessa. E proprio da un rilancio della difesa ancora una volta il solito Renna riceve palla sulla trequarti e supera Vaccarecci in uscita con un tiro preciso rendendo vano il tentativo di Adreani di evitare la terza rete che chiude i conti proprio nei minuti di recupero. La Rondinella risale in classifica in prossimità delle prime posizioni, la Baldaccio resta a più quattro dal penultimo posto.