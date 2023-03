Foiano-Castiglionese, derby da cuori forti

di Matteo Marzotti

"Tutti a Foiano". I tifosi della Castiglionese non hanno usato giri di parole per il derby di questo pomeriggio (ore 14,30), pronto a chiamare il pubblico delle grande occasioni sugli spalti dello stadio dei Pini di Foiano per l’anticipo di Eccellenza tra i padroni di casa del Foiano e i viola di Roberto Fani. Un derby che nasconde molte più insidie di quelle che si possono immaginare. Da un lato ci sarà appunto la formazione di Castiglion Fiorentino, al ritorno in Eccellenza, e in grado grazie alle reti di bomber Falomi e ad un gioco di squadra ormai rodato di andare ad insidiare le primissime posizioni della classifica. Certo, l’ultimo ko maturato nel turno precedente ha fatto scivolare di una posizione in classifica la formazione viola, ma di fatto la Castiglionese con i suoi 48 punti è a pari merito con lo Zenith Prato al terzo posto in classifica, preceduta di un solo punto dalla Colligiana, lasciando stare il Figline al momento a più nove sulla terza e più otto sulla seconda. Roberto Fani conta di poter mettere in campo la miglior formazione possibile, confidando quindi nell’esperienza e solidità di Menchetti dietro (difensore con il vizio del gol in questa stagione) affidandosi poi a Sekseni e Redi per dare geometria e inventiva alla fase offensiva dove Falomi è la punta di diamante. Occhio però a considerare Foiano-Castiglionese come un derby tra gli amaranto in cerca di punti salvezza e i viola alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento playoff. Il Foiano, giusto per citare qualche numero, in casa ha totalizzato nove vittorie, tre pareggi e solo due sconfitte.

Nelle ultime cinque partite casalinghe ha messo insieme altrettante vittorie. Insomma, i numeri di Rufini e compagni parlano chiaro e una squadra che vuole prendere il largo dalla zona rossa come quella appunto foianese oggi non potrà fare sconti nel derby, magari cercando di vendicare la sconfitta maturata all’andata per 2-0. Una partita aperta a qualsiasi risultato dove i tre punti potranno ancora fare la differenza e indirizzare i rispettivi finali di stagione.

Sempre in tema di anticipi oggi è in calendario anche quello tra Lastrigiana e Firenze Ovest, con calcio di inizio alle 14,30, in quello che è uno scontro diretto chiave salvezza.