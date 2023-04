Firicano si prende il punto e guarda al derby "Sangiovannese, ultimo sforzo per la salvezza"

SAN GIOVANNI

In piena zona Cesarini, ma con grande merito, la Sangiovannese ha ottenuto a Ghivizzano un punto che le ha permesso di muovere la classifica e di restare nella scia delle squadre più competitive di questo girone. Un risultato sostanzialmente giusto per quanto prodotto dalle due squadre in Garfagnana, almeno questo è quanto pensa il mister dei bianco azzurri Aldo Firicano (nella foto): "Primo tempo abbiamo fatto meglio noi sul piano del gioco ma non siamo stati precisi negli ultimi 20 metri, anche nella ripresa non si sono viste grandi occasioni né dall’una né dall’altra parte poi, complice un nostro errore, il Ghiviborgo è passato in vantaggio e li ho pensato a una sorta di maledizione, nella gara di andata infatti fummo sconfitti dopo una buona partita giocata. Avevo però l’impressione che i ragazzi potessero pareggiarla questa partita, con bravura e fortuna ci siamo riusciti. L’impegno di giovedì con il TerranuovaTraiana? Cercheremo assolutamente i tre punti, è un po’ come partita della vita perché in caso di successo pieno riusciremo a centrare l’obiettivo della salvezza a quattro turni dalla fine". Sarà una settimana intensa in casa del Marzocco, giovedì come detto dal mister l’impegno interno pre-pasquale contro i biancorossi di Simone Calori ma soprattutto domani, nel primo pomeriggio, è attesa la sentenza sul ricorso presentato dal Grosseto.

Massimo Bagiardi