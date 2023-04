Firicano: "Sangio, prendiamoci la salvezza"

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese ieri pomeriggio ha ripreso gli allenamenti, dopo tre giorni di risposo per le feste pasquali. Il gruppo del tecnico Aldo Firicano (nella foto) vuole ben preparare la quart’ultima gara di campionato, con la trasferta di Città di Castello. Inizio partita ore 15 di domenica. Fatta eccezione per il centrocampista Alessandro Poli, ancora infortunato, tutti gli altri giocatori della rosa sono a disposizione. "Partita molto difficile a Città di Castello, perché sia noi e sia loro abbiamo bisogno di punti – riferisce Firicano – Spero che nel nostro finale viaggio di questo altalenante campionato ed equilibrato, non vi siano più prestazioni come quella col Terranuova. A Città di Castello, dobbiamo fare tutto il possibile per un risultato positivo. Sarà una sfida durissima. Non vanno compiuti errori. Siamo a quota 39, e dobbiamo muoverci".

La Sangio dopo Città di Castello giocherà in casa contro il Seravezza, poi la trasferta di Montespaccato, e l’ultima al Fedini contro la Mobilieri Ponsacco. Ancora 4 gare, con 12 punti in palio. Il Marzocco non dovrebbe avere problemi per conseguire il suo obiettivo, appunto la permanenza in serie D. La squadra di Firicano ha condotto un campionato ottimo. Ora deve però riscattare il brutto derby con il Terranuova Traiana.

La Lega Nazionale Dilettanti intanto ha stilato la classifica sulle squadre che hanno impegnato più giovani nel corso del campionato. La Sangio al momento risulta terza, dietro Orvietana e Tau Altopascio, ma può salire ancora. In questa posizione le spetterà un premio di 10.000 euro. Può fare ancora meglio, ci sono 4 partite da giocare.

La squadra Juniores nazionale azzurra, guidata da Francesco Mocarelli e Lorenzo Morandini, ha vinto 3-2 ad Agliana, dove allena l’ex azzurro Ciccio Baiano, e sabato 15 aprile alle 16 riceverà la visita del Ponsacco al Fedini.

Giorgio Grassi