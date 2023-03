Firicano punta tutto sulla Sangio "Dobbiamo allungare la serie"

SAN GIOVANNI

Gli azzurri, reduci da tre vittorie consecutive, intendono continuare la scia positiva dei risultati in Maremma, contro la forte compagine del Follonica Gavorrano. Nella rosa dei rossoblù ci sono due ex azzurri, il giocatore difensore Emilio Dierna e l’allenatore Marco Bonura, che giocò nel Marzocco in C2 con Leonardo Acori. Il tecnico Aldo Firicano si dice fiducioso, perché la squadra gode di una buona condizione fisica e mentale, ha trovato un’ideale intesa, è cresciuta nel gioco e fa ottimi risultati.

"L’ambizione, la voglia e la speranza dicono che siamo preparati – dice Firicano – Pensiamo un pochino a fare una sfida con noi stessi, cercando di allungare questa serie di successi. La classifica è ancora corta, e ci sono 27 punti in palio. Pensiamo a fare punti il più possibile, anche perché tutto può accadere".

E sull’avversario sostiene: "I rossoblù sono una bella squadra e attraversano anche un buon momento, come noi del resto. Da questo punto di vista la sfida è anche interessante. Credo che il Gavorrano poteva stare ancora più alto in classifica". Infine sull’undici titolare Firicano annuncia: "Farò alcuni cambiamenti rispetto alla gara contro l’Orvietana, perché ci sono Bellini e Poli sicuri assenti ed alcuni incerti. Esamineremo la situazione, e poi deciderò l’undici".

COSI’ IN CAMPO

FOLLONICA GAVORRANO (4-3-3): Ombra; Fremura, Pignat, Lorusso, Origlio; Dierna, Bellini, Monticelli; Diana, Marcheggiani, Poli. A disposizione: Blundo, Souare, Giunta, Khribech, Macchi, Ampollini, Lepri, Barlettani, Origlio. All: Marco Bonura

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani; Lorenzoni Milani, Rosseti, Migliorini; Nannini, Atzeni, Sacchini; Boix; Vanni, Zhar. A disposizione: Palazzini, Cesaretti, Baldesi, Miccoli, Borgogni, Dei, Caprio, Nannoni, Dodaro.

All. Aldo Firicano

Arbitro: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino.

Giorgio Grassi