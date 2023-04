Firicano non si esalta dopo il pari "Alla Sangio è mancata la qualità"

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese è tornata da Città di Castello con un pareggio che accontenta soltanto a metà. È vero, è arrivato solo su calcio di rigore a metà del secondo tempo ma nel complesso la formazione azzurra poteva e doveva fare assolutamente di più, al cospetto di una squadra come quella tifernate in grave crisi di risultati e priva, in particolar modo, di tre elementi come Brunetti, Gorini e Calderini che rappresentano l’ossatura base della formazione di Antonio Alessandria. Non hanno poi convinto le scelte operate da parte di Aldo Firicano tipo presentare Baldesi a supporto delle due punte – ruolo questo mai coperto in tanti anni dal classe 2001 – e lasciare in panchina giocatori del calibro di Zhar, Sacchini e Vanni con quest’ultimi due poi subentrati nella ripresa. Insomma, c’è più di un malumore per il risultato che ha, comunque, permesso di muovere la classifica e raggiungere, anche se non matematicamente, il traguardo salvezza con sei punti di vantaggio su nove a disposizione dalla zona play-out.

Lo stesso mister, al termine della partita non era del tutto soddisfatto: "Abbiamo subìto un tiro in porta nell’arco di tutta la gara e ci hanno castigati, ci è mancata sicuramente della qualità negli ultimi 20 metri e credo che questa giornata sia un pò lo specchio del nostro campionato, dove abbiamo spesso mancato occasioni importanti per cercare di far nostra l’intera posta in palio e ambire a un qualcosa di più di una semplice salvezza. Credo però, al netto di tutto, che se in queste tre restanti partite riuscissimo a giocare con la stessa intensità di Città di Castello potremmo anche chiudere il campionato in bellezza". Ora per il Marzocco ci saranno nell’ordine Seravezza in casa, Montespaccato in terra laziale e chiusura il 7 maggio al Fedini contro il Mobilieri Ponsacco. Dopodiché si potrà pensare al futuro.

Massimo Bagiardi