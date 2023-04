Firicano: "Non ci sto" Calori: "Straordinari"

Clima polemico negli spogliatoi del Fedini. I commenti di Simone Calori, tranquillo e sereno, e di Aldo Firicano tirato ed arrabbiatissimo perché voleva chiudere il discorso salvezza. "È stata dura oggi per vari motivi, compreso quello emotivo- spiega il vincitore Calori-Anche perché c’erano gente che avevano vestito anche la maglia azzurra. Se avevamo sempre fatto questo tipo di prestazioni, forse la classifica era migliore. A San Giovanni i miei ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Tanta voglia di volontà, determinazione e speranza. I due gol ci hanno poi dato linfa e fiducia. Voglio sottolineare che la Sangiovannese ha avuto tante occasioni per segnare. Ma grazie alla bravura di Scarpelli ed anche alla fortuna, abbiamo avuto gli ingredienti per la vittoria". E termina: "Siamo una squadra modesta, ma unita e con tanta voglia di difendere la categoria. Vedremo nelle prossime gare. Importante era non perdere, ed abbiamo ottenuto il massimo. La colomba la mangio più volentieri".

Il tecnico azzurro Aldo Firicano con tanta amarezza: "Sono molto arrabbiato per la partita, non tanto nel gioco quanto nell’atteggiamento. E’ la nostra peggiore partita. Abbiamo cominciato male, e continuato peggio. Abbiamo sbagliato praticamente tutto, compresi i tre gol clamorosi. Una giornata completamente no.Si può anche giocare male, ma questa era la partita che poteva portarci alla slavezza matematica con un mese di anticipo": Il tecnico azzurro aggiunge: "Altro motivo è che con un buon risultato, poteva essere anche un trampolino di lancio per una squadra che intende affermarsi nel campionato. Fallito un appuntamento importante. Questa sconfitta è una brutta botta. L’avversario, encomiabile, ha fatto la sua partita onestamente, però l’abbiamo agevolato noi. Ora dobbiamo essere pronti e diversi nell’affrontare la prossima gara di Città di Castello, con la mentalità che oggi non abbiamo avuta".

