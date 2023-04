Firicano nei guai: tre assenti di peso

Saranno sicuramente tre gli assenti della Sangiovannese che tra 48 ore sarà di scena a Montespaccato, contro i capitolini ultimi in classifica che non hanno altro risultato se non il successo per poter, ancora, sperare di agganciare i play-out. Un epilogo diverso, infatti, li farebbe sprofondare nel campionato di Eccellenza a 90 minuti dal termine della stagione regolare. Non risponderanno presenti a questa trasferta gli squalificati Rosseti e Zhar, appiedati per un turno dal giudice sportivo, oltre al centrocampista Poli assente da diverse settimane. In dubbio anche il classe 2003 D’Agosto, solo nelle prossime ore si saprà se potrà essere o meno dei convocati. Non ci sono poi altre situazioni che preoccupano l’entourage tecnico, probabile il ritorno al 4-3-1-2 con Bellini nel ruolo di rifinitore alle spalle di Vanni e Boix. Intanto contrariamente a quanto trapelato giorni fa il consiglio direttivo della Lnd ha confermato le quattro quote obbligatorie per il prossimo campionato, un classe 2003, due 2004 e un 2005. Per questa annata si attingerà dalla formazione Juniores. I vari Dei, Borgogni e Senesi hanno già messo piede in campo proprio con i più grandi nel corso di questo campionato.

Massimo BagiardI