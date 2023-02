Firicano lancia Zhar nella sfida-salvezza contro il Trestina: "E’ la nostra occasione"

di Giorgio Grassi

Bianconeri umbri del Trestina e azzurri toscani della Sangiovannese, oggi allo stadio ‘Fedini’ si giocano una grossa fetta della salvezza. Nella Sangio c’è una grossa assenza, quella di Lorenzo Bellini, il giocatore più talentuoso, che Firicano sostituirà nel ruolo con Zhar, e che potrebbe formare il probabile trio con Boix e Vanni. Un potenziale offensivo che sembra voglia utilizzare per dare maggiore azione di sfondamento ai suoi attaccanti. "Per noi questa col Trestina è la gara del nostro campionato – esordisce Aldo Firicano – Siamo chiamati a fare punti, con tutte le nostre forze e qualità, dobbiamo tornare alla vittoria per pensare e giocare ad un futuro di campionato con maggiore serenità e sicurezza". Il tecnico azzurro aggiunge: "Il fantasista Bellini non c’è, dobbiamo fare bene lo stesso e dare tutto fino all’ultimo secondo".

Firicano conclude giudicando l’avversario: "Il Trestina è una squadra in salute, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario, come dimostrano le gare col Grosseto e Gavorrano, sfide in cui sono stati anche sfortunati. Sarà il Trestina un osso duro, ma possiamo farcela se staremo attenti, concreti ed opportunisti. E’ una squadra assolutamente pericolosa, affamata di punti. I bianconeri posseggono uomini di grosso spessore ed esperienza, quali Gramaccia, Belli, Spoletina. Noi dobbiamo tentare di vincere con tutte le nostre forze. Possiamo farcela". Il direttore Giuseppe Morandini: "Partita impegnativa per noi, è importante per la classifica. Come anche per loro. Noi dobbiamo tornare alla vittoria in casa".

COSI’ IN CAMPO (ORE 14,30)

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani; Atzeni, Lorenzoni, Cesaretti, Rosseti; Sacchini, Baldesi, Nannini; Zhar; Boix, Vanni. A disposizione: Palazzini, Milani, Migliorini, D’Agosto, D’Agosto, Caprio, Dei, Nannoni, Poli.

All. Aldo Firicano.

TRESTINA (4-3-3): Montanari P.; Convito, Crea, Della Spoletina, Bologna; Barbarossa, Ceccuzzi, Gramaccia; Brevi, Ferri Marini, Belli. A disposizione: Peixoto, Cenerini, Sensi, Montanari R., Montani, Laurenzi, Lorenzini, Di Carlo, Bazzoffa.

All. Simone Marmorini.

Arbitro: Adam Collier di Gallarate.