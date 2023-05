Firicano: "Finale thrilling, ma siamo pronti"

di Giorgio Grassi

Ultima di campionato oggi allo stadio Fedini con Sangiovannese-Mobilieri Ponsacco. Così il tecnico azzurro Aldo Firicano: "È l’ultima partita, ci siamo creati questo finale thrilling per una serie di concomitanze. Colpa nostra. Sono certo che oggi saremo la Sangiovannese solida di sempre, cercheremo con forza la vittoria. E se il risultato ci sorriderà, non staremo neanche a guardare le altre squadre. Una gara che vale una stagione". Alcune probabili combinazioni per le seguenti 9 squadre, coinvolte nei play-out: Orvieto punti 41, Sangio e Ostia Mare 40, Grosseto 38, Mobilieri Ponsacco 38, Trestina 36, Terranuova Traiana 35, Città di Castello 32, Montespaccato 32. Non esiste in alcun modo la possibilità di ricorrere alla "forbice". Se arrivano tre punti con la Mobilieri Ponsacco, non c’è da guardare nulla: il Marzocco è salvo. A 41 punti può restare oltre l’ Orvietana (se perde con il Montespaccato), ed arrivare anche l’Ostia Mare (se pareggia a Trestina) ed il Grosseto (se vince in trasferta a Ghivizzano). Se una di queste ultime due non centra il risultato minimo, la Sangio si salverebbe in caso di pareggio.

L’opzione peggiore per il Marzocco sarebbe la sconfitta col Ponsacco: a quel punto la compagine pisana troverebbe l’aggancio in classifica ed il sorpasso nel confronto diretto avendo vinto anche all’andata. A 40 punti la certezza per la Sangio sarebbe quella di avere quattro squadre dietro direttamente (Montespaccato, Città di Castello, Terranuova Traiana e Trestina), ma ci sarebbero i risultati di Grosseto e Ostia Mare. Certi gli azzurri ed i rossoblù del Ponsacco se l’arrivo fosse solo tra queste due, allora il Marzocco andrebbe ai playout, mentre con arrivo a tre assieme all’Ostia Mare, sarebbero proprio i laziali ad andare agli spareggi salvezza visto che la classifica avulsa segnala Mobilieri Ponsacco 12, Sangiovannese 4, Ostia 1.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani; Baldesi, Lorenzoni, Rosseti, Dodaro; Nannini, Zhar; Atzeni; Bellini; Vanni, Caprio. A disposizione: Palazzini, Lorenzoni, Borggogni, Nannoni, Senesi, Migliorini, Cesaretti, Sacchini, Miccoli.

All: Aldo Firicano

MOBILIERI PONSACCO (4-3-1-2): Pagnini; Rossini, Martucci, De Vito, Lici; Remorini, Fratini, Carli; Regoli; Mencagli, Bertolini. A disposizione: Sbrana, Zaccagnini, Macchi, Patronelli, Vannozzi, Accordini, Bardini, Turini, Nieri.

All: Francesco Bozzi.

Arbitro: Chiella di Biella.