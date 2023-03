Firicano elogia la Sangio

SAN GIOVANNI

È un punto molto importante quello che la Sangiovannese ha rimediato a Civita Castellana. Sotto di due goal, con i primi 40 minuti di assoluta sofferenza, Rosseti e compagni sono stati bravi a raggiungere il pareggio poco prima la fine del primo tempo per poi amministrare senza particolari problemi i secondi 45 minuti. Aldo Firicano (nella foto) è certamente soddisfatto: "Siamo partiti benino, successivamente abbiamo preso questi due goal fotocopia da situazioni dove, generalmente, non facciamo quasi mai errori. Merito ai ragazzi, però, di aver ripreso la partita e amministrato senza grosse preoccupazioni il secondo tempo. È un pareggio molto importante, che ci consente di tenere a debita distanza la zona pericolosa e di preparare la prossima partita con Grosseto molto bene sotto il profilo del morale. Sappiamo che domenica è molto importante, non solo per le nostre ambizioni ma anche per la storica rivalità. Faremo di tutto e di più per conquistare i tre punti, già oggi siamo messi bene in graduatoria ma un eventuale successo ci metterebbe in una condizione di assoluta tranquillità".

Massimo Bagiardi