Firicano: "Con questo attacco la salvezza della Sangio è vicina"

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese è tornata da Poggibonsi con un sorriso grande così. Era difficile prevedere un successo in terra valdelsana, la forza degli uomini di Stefano Calderini metteva più di un timore ma, con una prova senz’altro importante, Rosseti e compagni sono riusciti in questo intento che ha permesso, dopo la bella vittoria interna con il Trestina, di arrotondare ulteriormente la propria classifica e avvicinarsi a quella quota dei 43-44 punti che, con ogni probabilità, farà tagliare il traguardo della salvezza. Ma dove l’ha vinta questa partita la Sangiovannese ? Aldo Firicano ha un’idea in proposito: "Nella tenacia di non mollare – afferma il tecnico biancoazzurro – siamo stati bravi dopo l’occasione dell’espulsione del giocatore locale a capitalizzare al massimo le occasioni che ci sono capitate alla fine del primo tempo, con il goal del pareggio e la rete che ci ha permesso di andare in vantaggio negli spogliatoi. nella ripresa abbiamo sofferto pochissimo, amministrato la situazione e arrotondato ulteriormente il risultato nel momento più importante della partita. Da li giochi si sono chiusi e non posso che fare un plauso ai miei ragazzi per la prova meritevole e per l’impegno che, come sempre, hanno messo sul rettangolo verde".

L’attacco è esploso, paradossalmente, con l’assenza del suo uomo più prolifico come Lorenzo Bellini. Anche qui il mister sa darsi una spiegazione: "Ci sono delle cose nel calcio che stenti a capire, viene a mancare il giocatore più prolifico e improvvisamente escono fuori i numeri del nostro attacco con sei reti nelle ultime due partite. L’arrivo di Vanni ha impreziosito le qualità di Boix e i goal pesanti che sta mettendo a segno lo spagnolo non sono certo frutto del caso. Forse ci mancava proprio un giocatore dalle sue caratteristiche, è un fattore importante per pensare positivo e cercare di arrivare alla quota salvezza prima possibile e senza particolari affanni". Domenica, al Fedini, arriverà l’Orvietana.

Massimo Bagiardi