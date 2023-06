Fiordigiglio ha l’Europa in pugno La grande occasione a 38 anni

Orlando Fiordigiglio è pronto per dare un nuovo assalto all’Europa. Il pugile aretino d’azione a 38 anni è stato nominato co-sfidante ufficiale al titolo dell’Unione Europea, categoria superwelter, della federazione Ebu. L’avversario sarà lo spagnolo Oscar Díaz, anche lui co-sfidante al pari di Orlando. Il prossimo 16 giugno si saprà dove verrà disputato il match e chi lo organizzerà. I team dei due pugili cercheranno di raggiungere un accordo attraverso una trattativa privata, altrimenti poi si dovrà andare all’asta. Fiordigiglio ha già detenuto la cintura Eu dal 2014 al 2015 prima dei due sfortunati tentativi di conquistare il titolo europeo contro Cedric Vitu e Zakarua Attou. L’ultimo incontro di Fiordigiglio risale al luglio 2022, quando a Marina di Grosseto sconfisse in tre riprese il bosniaco Dananovic. Ad aprile dello scorso anno aveva riconquistato la cintura tricolore contro Papasidero che gli aveva permesso di rilanciarsi ad alti livelli. Adesso il nuovo tentativo europeo. In carriera Dino vanta 36 vittorie da professionista di cui 15 prima del limite. Díaz è molto più giovane, avendo appena 22 anni, e conta 11 successi di cui 5 per ko. Nelle scorse settimane sembrava che per Fiordigiglio si potessero aprire perfino le porte per un mondiale, ma poi la possibilità non si è concretizzata. La nuova sfida è già partita.