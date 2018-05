Arezzo 4 maggio 2018 - Fine settimana con tre corse ciclistiche nel nostro territorio. Dopo le tante gare del periodo appena passato, si prosegue dunque a ritmi intensi. Sabato Elite e Under 23 a Castiglion Fiorentino, domenica a Badia Agnano, sempre domenica Esordienti ad Arezzo nel Nastro d'Oro.

La diciannovesima edizione del trofeo Menci per Elite e Under 23 si corre domani a Castiglion Fiorentino con partenza alle ore 14 e sulla distanza di 140 chilometri.

Prima un circuito a largo raggio da ripetere tre volte, sull’ottovolante Castiglion Fiorentino, Pieve di Chio, Castiglion Fiorentino, Manciano, Castroncello, Castiglione Fiorentino, quindi Noceta, Santa Cristina, Pieve di Chio, Castiglioni zona stadio, poi Porta Fiorentina e nel finale Cappuccini, via Palazzuolo, arrivo a Castiglion Fiorentino in viale Marconi.

Iscritti circa 140 corridori con la corazzata Zalf Fior, che ha nelle proprie fila anche il doppio campione italiano Elite (Cesa 2015 e Ceglia Messapica 2017) Gianluca Milani, il promettente Battistella vincitore a Mercatale, Dainese, primo alla Firenze-Empoli, Zurlo e altri ancora. La Mastromarco Nibali con Mirco Sartori primo l’anno scorso al trofeo Menci, il tricolore a cronometro Baccio, Fiaschi e Corradini, la Maltinti con Innocentini, Nesi, la Malmantile con Pugi protagonista al Toscana Terra di Ciclismo. In gara anche i castiglionesi Pesci (Cervelo Fracor) che sta andando bene e Marchesini (Tripetetolo) e corridori del territorio aretino, vedi Montagnoli, Burbi, Anselmi e altri ancora.

L’organizzazione del 19’ trofeo Menci è del Gs Fortebraccio che ha anche la propria squadra in corsa e dell’Ac Castiglionese. Direttore di corsa l’esperto tifernate Enzo Amantini.

Domenica Elite e Under 23 a Badia Agnano nella sesta edizione del trofeo Learco Guerra. Percorso: Badia Agnano-Pieve Presciano-B.Agnano-Capannole-Ambra-Pietraviva-Ambra-B.Agnano (da ripetere 3 volte), B.Agnano-Pergine- sterrato verso Montelucci e Civitella fra salita e discesa, quindi Badia Agnano-Ambra-Pietraviva-Ambra-Badia Agnano, salita verso San Pancrazio dal versante più duro e arrivo a Badia Agnano. Partenza alle ore 14, i chilometri da percorrere 140.

Numeroso e qualificato il cast di partenti. Circa 200 iscritti. Tra gli attesi protagonisti il campione italiano Elite, Milani (Zalf Fior), i suoi compagni di squadra Battistella, primo a Mercatale e Dainese vincitore della Firenze-Empoli, il tricolore a cronometro Baccio (Mastromarco Nibali), Scaroni e Duranti (Petroli Firenze), Sartori (Mastromarco) tutti già a segno quest’anno in gare valdarnesi, il danese Iversen della General Bottoli, grane progagonista in questa prima fase di 2018, primo a Pessina Cremonese, Pontedera e nella crono di Città di Castello e altri ancora.

Nell’albo d’oro Formolo nel 2013, Moscon che qui vinse il titolo italiano Under 23 nel 2015 e la doppietta del bielorusso Riabushenko nelle ultime due edizioni.

Domenica mattina bella corsa per Esordienti ad Arezzo con la 37’ edizione de «Il Nastro d’Oro». Dopo 25 volte per dilettanti, questa è la dodicesima riservata agli Esordienti. L’organizzazione della Polisportiva San Marco La Sella guidata da Pierluigi Padrini, con l’apporto dell’Uc Aretina. Partenza dei ragazzi del primo anno (tredicenni) alle ore 9,30, cinque giri sul tratto via Romana, La Mossa, Bagnaia, Vignale, Maestà di Cudino, Molin Bianco, via Chiarini, viale Dante, via Manzoni, via Romana, davanti al Centro Aggregazione Sociale, ogni tornata poco più di 6 chilometri. In tutto 5 giri per circa 32 Km.

I ragazzi del secondo anno (quattordicenni) partiranno alle 11, percorreranno 6 giri per circa 38 chilometri.

Fra le due categorie si prevedono circa 140-150 partenti. In palio anche i memorial Alighiero Nardi, Narciso Padrini, Aldo Rossi, Giorgio tenti, Piera Ruggeri, Danilo Secchi, Stefano Del Tongo.

Fausto Sarrini