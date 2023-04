Finale thrilling per la Sangio Firicano: "Massima attenzione"

SAN GIOVANNI

"Sono molto rammaricato. E’ stata una partita a senso unico, con loro che facevano di tutto per portare via un punto, perfino perdendo tanto tempo fin dai primi momenti. E noi non siamo riusciti, nonostante una prova sempre attenta e senza rischi, a tramutare questa supremazia, sempre interrotta da un gioco spezzettato; non è stato possibile quindi fare gol": così commenta Aldo Firicano il nulla di fatto tra Sangiovannese e Seravezza. Il tecnico aggiunge: "Questo è un segnale su cui dobbiamo lavorare nelle ultime due gare, Montespaccato domenica prossima ed ultima in casa col Ponsacco".

L’allenatore azzurro avverte: "Alcuni risultati che qualche settimana fa sembravano impossibili, oggi sono stati possibili, e la classifica si è rimescolata: 42 punti non bastano, saranno necessari 43 per la salvezza. Quindi, siamo alla ricerca di una vittoria che ci possa tirare fuori. E fra l’altro noi abbiamo due squadre che vogliono uscire da una preoccupante zona dei playout. Perciò abbiamo un finale thrilling, da un lato non dico preoccupante, però ci vuole la massima attenzione per evitare ulteriori rischi".

La conclusione: "Ci eravamo preposti di chiudere il discorso salvezza, perché domenica prossima a Montespaccato sarà una battaglia che sarà durissima, ma noi cercheremo di fare un risultato positivo". Ecco come è stata rivoluzionata la classifica dalle gare di domenica scorsa, da quota 41 fino all’ultima posizione, quando mancano solo due gare alla fine del torneo: Seravezza punti 41, Sangio 40, Tau 39, Orvieto 38, Ostia 37, Grosseto 37, Ponsacco 36, Trestina 35, Terranuova Traiana 32, Città di Castello 32, Montespaccato 29. Ancora tutto può accadere. La Sangio è a rischio play-out se non farà almeno tre punti fra Montespaccato e la Mobilieri Ponsacco al Fedini.

Domenica prossima saranno squalificati per la gara di Montespaccato il capitano Rosseti e l’attaccante Zhar.

Giorgio Grassi