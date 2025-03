Finale amarissimo per la BC Servizi a Casale Monferrato

Arezzo, 17 marzo 2025 – Sconfitta di misura per la BC Servizi Arezzo che non riesce a tornare al successo nella trasferta di Casale Monferrato dove la squadra di coach Fioravanti perde per 75-74.

Partono determinati i padroni di casa che provano a sorprendere la SBA nelle prime battute di gioco, Casale segna cinque triple nel quarto iniziale dando un primo strappo che viene con pazienza recuperato dagli amaranto grazie a 5 punti di Toia che fissano il punteggio sul 17-14 al 10'.

Nel secondo quarto è ancora Casale a scavare un divario con un break di 13-0 che viene bloccato dagli appoggi di un concreto Prenga vicino a canestro, all'intervallo la squadra di casa è però in vantaggio sopra la doppia cifra 43-32.

La strigliata negli spogliatoi di coach Fioravanti ha effetto sulla BC Servizi che si rimette in carreggiata con Bischetti che trova i canestri che valgono l'avvicinamento a Casale che alla terza sirena si trova comunque avanti 54-53.

La partita si decide così con un arrivo in volata anche perchè la BC Servizi spreca qualche pallone di troppo e qualche tiro libero ridando fiducia alla squadra di casa, si entra nell'ultimo minuto di gioco sul 70 pari con Formenti che piazza prima la tripla del +3 poi dopo un canestro di Prenga ottimamente servito da Toia non trema dalla lunetta segnando i liberi del 75-72.

Arezzo avrebbe anche il pallone per pareggiare ma le triple tentate da Bischetti prima e Dal Pos poi terminano sul ferro, su quest'ultimo tentativo viene ravvisato un fallo che manda in lunetta il numero nove amaranto che però realizza un 2 su 3 a 9 decimi dalla fine chiudendo la partita sul 75-74 finale.

Il girone di andata della BC Servizi termina con l'amaro in bocca, adesso i ragazzi di coach Fioravanti dovranno cercare di sfruttare al meglio le quattro partite in casa nel girone di ritorno per provare a giocarsi fino all'ultimo un posto nei Playoff, prossimo impegno domenica contro Oleggio guidato dall'aretino Michele Catalani, palla a due programmata alle ore 18 al Palasport Estra.