Filippo Misuri è settimo nel salto in alto ai Campionati Italiani Allievi Indoor

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Filippo Misuri è tra i migliori nel salto in alto ai Campionati Italiani Allievi Indoor.

L’atleta dell’Alga Atletica Arezzo, nato nel 2009, ha gareggiato ad Ancona nella finale nazionale dove ha centrato un ottimo settimo posto con una prestazione di 1.90 metri con cui ha eguagliato il proprio record personale.

Accompagnato dai tecnici Walter Ratano e Marcello Sadocchi, l’aretino era al primo anno nella categoria Allievi e, di conseguenza, si è misurato anche con avversari più grandi e più esperti, ma è immediatamente riuscito a centrare la medaglia riservata ai primi otto e a dare così seguito ai bei risultati conseguiti nel 2024.

Gli ultimi mesi della scorsa stagione, infatti, avevano visto Misuri raggiungere il record provinciale che resisteva dal lontano 1972 nel salto in alto tra i Cadetti con 1.90 metri e centrare il quinto posto nel salto triplo ai Campionati Italiani Cadetti con la maglia della rappresentativa toscana, riuscendo a consolidarsi tra le più interessanti promesse dell’atletica giovanile tricolore.

Il bel piazzamento raggiunto alla manifestazione indoor di Ancona arricchisce un ottimo inizio di annata per l’Alga Atletica Arezzo che, nelle settimane precedenti, aveva già festeggiato le vittorie di una medaglia di bronzo nel salto in lungo ai Campionati Italiani Indoor Juniores con Nicholas Gavagni del 2006 e di una medaglia d’oro nel salto in alto ai Campionati Toscani Indoor Ragazzi con Mattia Falciani del 2012 che hanno confermato l’eccellenza della “scuola di salti” della società con sede allo stadio “Tenti”.