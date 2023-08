Fiducia Redi: "Sono nel posto giusto"

"A Terranuova ho trovato un bell’ambiente, non ci ho pensato due volte ad accettare l’ingaggio". Nicholas Redi non sta più nella pelle ed è pronto a vestire la maglia del Terranuova Traiana. Il club di piazza Coralli ha incrociato le dita fino all’ultimo per un eventuale ripescaggio in serie D, ma il consiglio direttivo della Lnd ha riammesso Portogruaro, Caravaggio, Trestina, Boreale e Varese. Per i biancorossi, come già anticipato, si apriranno dunque le porte dell’Eccellenza. Redi è uno dei top player da tenere d’occhio. "Tutti gli altri ragazzi - ha spiegato - sono giocatori in gamba, ma non voglio parlare di ‘squadrone’ prima dell’inizio della stagione: saranno i fatti a dimostrarlo". Esterno offensivo, Redi è cresciuto nelle giovanili del Siena e ha indossato per 7 stagioni la maglia della Sinalunghese. Gli ultimi due campionati li ha trascorsi con la Castiglionese. "Ho voglia di iniziare - ha aggiunto - questo cambiamento è arrivato all’improvviso, ma sento che mi spingerà a fare del mio meglio".

F.T.