Fides di Paludi e Parigi comanda il girone

La settima giornata di ritorno nella serie C Silver di basket incorona la Fides Montevarchi, targata Wetech’s, capolista solitaria del girone con 34 punti, due in più di Fucecchio e Cus Pisa. Un primato conquistato grazie al successo in trasferta a Montale di Pistoia, un 91-74 che la dice lunga sulla maturità e la consapevolezza acquisite dai ragazzi guidati dai coach Paludi e Parigi. E la vittoria è stata davvero di squadra perché alle prove d’autore dei veterani del team gialloverde come Tommaso Sereni, Alberto Caponi, Malatesta, Dainelli e Bonciani, si sono aggiunge, soprattutto per la gestione finale del risultato, le risposte confortanti dei più giovani. Segnali positivi di una stagione in crescendo, interpretata dai fidessini con uno spirito e una determinazione non comuni. Sabato prossimo, i valdarnesi affronteranno alle 21,15 tra le mura amiche Monsummano, ovvero il quintetto capace di superare nel turno precedente Fucecchio, una delle favorite al salto di categoria.

G.B.