Fenomeno Zhupa: americani ko

arezzo

2

NEW YORK STARS

0

AREZZO (4-3-3): Fecit; Barbagli (35’ st Parisi), Stopponi, Di Gregorio, Sanarelli (42’ st Menchetti); Verdini (38’ st Artini), Bonavita, Scichilone; Pernici (28’ st Canneva), Pasquali (22’ st Mazzi), Zhupa (42’ st Crimi). Allenatore: Bernardini.

NEW YORK STARS (4-3-1-2): Tommasino; Pacini, Napolitano, Marseille, Feratovic; Golosouker, Pera, Golnaga; Perel; Russo, Abad. Allenatore: Roros.

Arbitro: Mazzi di Prato.

Reti: st 9’ Zhupa rig, 13’ Zhupa.

Note: spettatori: 100 circa. Recupero: 0’ + 5’.

CASTIGLION FIORENTINO – Giornata storica alla Viareggio Cup per il Cavallino. L’Arezzo supera 2-0 i New York Stars con la doppietta di Zhupa nella ripresa e resta in corsa per la qualificazione, anche se tutto passerà dal turno di domani pomeriggio in casa della Sampdoria. L’equilibrio si spezza ad inizio ripresa quando Zhupa viene atterrato in area e lui stesso si presenta dal dischetto e con un ‘cucchiaio’ porta in vantaggio i suoi. Passano pochi minuti e ancora l’attaccante, con un pallonetto, batte Tommasino.