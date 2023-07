Febbre promozioni: il Tennis Giotto vola in A2 Game, set e partita in Puglia per le ragazze

di Matteo Marzotti

"Un sogno che diventa realtà". Non poteva usare parole migliori Francesco Benci, direttore sportivo del Circolo Tennis Giotto che nella calda giornata di ieri è riuscito a centrare uno storico traguardo: la promozione in serie A della prima squadra femminile. Il salto di categoria è arrivato al termine di un doppio combattuto confronto contro le leccesi del Circolo Tennis Degli Ulivi di Tuglie che ha registrato un pareggio per 2-2 nella gara d’andata e ha poi visto le ragazze del Circolo aretino imporsi per 3-1 nel ritorno in Puglia. Qui, sostenute da un numeroso gruppo di tifosi, hanno centrato i punti decisivi per il salto di categoria.

Con questa vittoria, il Tennis Giotto approda per la prima volta in quarantuno anni di storia, nella serie A2 femminile e festeggia la sua terza promozione consecutiva: nel 2021 dalla C alla B2, nel 2022 dalla B2 alla B1 e, infine, nel 2023 dalla B1 alla A2. Merito di un gruppo di atlete guidate dal maestro Jacopo Bramanti, che anno dopo anno è cresciuto, ha acquisito consapevolezza nelle potenzialità trovando la giusta amalgama per raggiungere grandi traguardi. Le protagoniste della promozione: Rachele Bacciarini, Camilla Bramanti, Aneta Laboutkova, Matilde Mariani, Sofia Scatola, Gaia Squarcialupi, Federica Trevisan e Arina Gabriela Vasilescu che si sono alternate in campo nei vari match della stagione.

La finalissima di ritorno dei play off contro il Circolo Tennis Degli Ulivi ha registrato un’emozionante vittoria di Mariani che si è imposta al terzo set e una sconfitta di Squarcialupi che, dopo aver conquistato un punto nella gara d’andata, si è arresa con i risultati di 5-7, 6-3 e 6-4. L’ultimo singolo ha visto l’affermazione di Laboutkova che ha portato il Tennis Giotto in vantaggio 2-1. Il match decisivo è stato il doppio: la coppia Laboutkova-Mariani ha superato le avversarie per 6-2 e 7-6, dando il via alla grande festa per la promozione. Il Tennis Giotto può ora vantare in serie A2 sia la prima squadra maschile che la prima squadra femminile.

"La terza promozione in tre anni e la prima promozione in assoluto nella serie A2 femminile sono un traguardo di assoluta rilevanza, considerando che già eravamo presenti in questa categoria con la prima squadra maschile - ha commentato il direttore sportivo Francesco Benci -. Un plauso al direttore generale Jacopo Bramanti che ha impostato il percorso di sviluppo e crescita della prima squadra femminile, oltre alle ragazze che partita dopo partita hanno mostrato attaccamento ai nostri colori, passione, senso di squadra e spirito di sacrificio necessari per raggiungere grandi risultati".