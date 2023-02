Farini illude ma il Terranuova si deve fermare

terranuova traiana

1

trestina

2

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Antonielli, Neri (31’ s.t. Petrioli), Farini, Maloku, Cioce, Artini (39’ s.t. Ceppodomo), Meucci, Massai, Vezzi, Benucci, Sacconi (26’ s.t. Schinnea). A disposizione: Scarpelli, Senzamici, Mazzeschi, Dema, Mascia, Occhiolini. Allenatore: Calori

SPORTING TRESTINA (3-5-2): Peixoto, Della Spoletina, Bologna (13’ s.t. Lorenzini), Ceccuzzi, Cenerini, Grea, Di Cato (1’ s.t. Convito), Gramaccia (45’ s.t. Barbarossa), Ferri Marini (40’ s.t. Sensi), Belli (28’ s.t. Di Nolfo), Brevi. A disposizione: Montanari, Montani, Laurenzi, Bazzoffia. Allenatore: Farsi

Arbitro: Ferrara di Roma (Gneo-Di Curzio).

Reti: 14’ p.t. Farini, 20’ p.t. Cenerini, 29’ s.t. Gramaccia.

Note: ammoniti Di Cato, Ferri Marini, Grea, Peixoto, Vezzi, Artini, Cioce. Angoli 5-1. Recupero 2’ p.t. e 5’ s.t.

Blitz del Trestina al Matteini, che si porta a casa tutta la posta in palio mettendo fine alla striscia positiva del Terranuova Traiana che andava avanti da quattro giornate. L’ultima sconfitta dei valdarnesi risale al 22 gennaio, quando persero 2-0 con il Livorno. Gautieri alla fine è costretto a sedersi in tribuna assieme allo squalificato Bega. Al suo posto in panchina Calori opta per Petrioli, anch’egli alle prese con qualche acciacco fisico. Condizioni meteorologiche proibitive in riva al Ciuffenna, con il rettangolo verde invaso dal fango e la colonnina di mercurio che segna un brusco calo. La contesa si sblocca velocemente con il vantaggio del Terranuova.

Al 14’ Vezzi scivola in area di rigore tentando di intercettare un calcio d’angolo battuto da Cioce, la palla rimbalza su Farini che riesce ad inserirsi nella mischia, tirare e andare in rete dopo aver colpito entrambi i pali della porta difesa da Peixoto. La risposta del Trestina non tarda ad arrivare. La svolta si crea sugli sviluppi del primo e unico calcio d’angolo in favore degli umbri. Il gol porta la firma di Cenerini, che agganciando il pallone di testa ristabilisce la parità tra le due compagini. Alla ripresa è quasi autogol del Trestina, nel tentativo di difendere la porta dall’incursione di Sacconi, spinto in avanti da Vezzi.

Verso la mezzora Ferri Marini non indirizza al meglio il colpo di testa e Antonielli si ritrova miracolosamente la sfera in mano dopo un rimbalzo sul palo alla sua sinistra. I bianconeri archiviano infine la pratica Terranuova al 29’ con un assist di Di Nolfo, che trova Gramaccia libero a distanza ravvicinata. Il portiere biancorosso è spiazzato e non può far nulla dinanzi al capitano. La squadra di Farsi abbassa così il baricentro e per i terranuovesi è più complicato andare a segno. Al 32’ Meucci fallisce il tentativo dai 16 metri grazie ad un tuffo di Peixoto che respinge a mano aperta. Maloku evita infine il tracollo ai padroni di casa, spazzando via il pallone rimasto incagliato nel fango davanti alla porta sguarnita.

Francesco Tozzi