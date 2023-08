Fani: "Tasso tecnico più alto a Castiglion Fiorentino"

Pochi giorni di relax e poi anche la Castiglionese come le altre squadre di Eccellenza tornerà sul rettangolo verde per faticare in vista dell’esordio del 3 settembre nel primo turno di Coppa Italia con la Baldaccio Bruni (ritorno il 10 settembre). "Questa prima parte di preparazione è stata positiva - commenta l’allenatore Roberto Fani - non ci sono stati problemi muscolari, solo qualche affaticamento. Il gruppo si è unito subito. I nuovi sono stati accolti molto bene da chi è rimasto della passata stagione e questo non può che essere un bene". È una Castiglionese che ha cambiato molto nel corso di questa estate, dopo aver ottenuto nell’ultimo torneo di Eccellenza (il primo dopo la vittoria del campionato di Promozione) un secondo posto da urlo. "Sicuramente lo scorso campionato abbiamo raggiunto un risultato andando oltre ogni più rosea aspettativa - spiega Fani - siamo partiti molto bene, facendo giocare molti giovani, andando tuttavia a pagare qualcosa nel girone di ritorno. Non a caso la società è stata premiata proprio per la scelta di affidarsi a una linea verde nello scorso torneo. I playoff sono stati un risultato importante, peccato esserci arrivati stanchi". Adesso un nuovo capitolo. "L’obiettivo è quello di aumentare il tasso tecnico e di ringiovanire la rosa, cercando di puntare verso obiettivi importanti". Obiettivi che passano anche dalle avversarie che faranno compagnia ai viola nel girone. "A mio avviso il livello tecnico è più alto dello scorso torneo - commenta Fani - Terranuova Traiana e Colligiana sono le più attrezzate. Ai nastri di partenza ci sarà il Siena che non sarà una comparsa, anzi. Poi Sinalunghese e Foiano hanno agito in maniera importante sul mercato. Sarà davvero un campionato tosto".

Matteo Marzotti