Falomi rialza la Castiglionese: trionfo a forza 6

Prato 2000

1

castiglionese

6

PRATO 2000: Santangelo, Gaggioli, Natali, Bianchi, Kowalski, Testa, Fall, Querci, Casati, Servillo, Tallarita. Allenatore: Umberto Magrini.

CASTIGLIONESE: Tegli, Viciani, Bassini, Talladira, Giorgi, Menci R. (30’ st Zucchini), Redi (30’ st Nero), Sekseni (1’ st Capogna), Falomi (1’ st Steccato), Borghesi, Berneschi (25’ st Pincini). Allenatore: Roberto Fani.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

Reti: 3’ Falomi, 6’ Talladira, 15’ Berneschi, 30’ Fall, 35’ Berneschi, 46’ Steccato, 76’ Steccato.

PRATO – Ha rialzato subito la testa la Castiglionese. Dopo il passo falso contro il Figline ecco una vittoria roboante nel turno infrasettimanale contro il fanalino di coda Prato 2000 che dopo appena 3’ è punita da Falomi (nella foto), il più lesto di tutti a battere Santangelo. La partita è un dilagare viola: Talladira e la doppietta di Berneschi portano a quattro le reti della Castiglionese alla fine del primo tempo, inframezzate dalla rete di Fall. A inizio ripresa fuori Falomi per Steccato che con la sua rapidità sigla subito il quinto gol e al 76’ firma la doppietta per il 6-1 finale. Castiglionese seconda in solitaria a dieci punti dal Figline, fermato su pari dalla Chiantigiana.

La classifica: Figline 55,Castiglionese 45, Colligiana 42, Zenith41, Fortis Juventus 40, Rondinella 39, Signa 38, Pontassieve 38, M.Valdarbia 37, Lastrigiana 34, Sinalunghese 32, Baldaccio Bruni 31, Foiano 28, Firenze O. 25, P. Romana 24, Chiantigiana 18, Prato 2000 8.