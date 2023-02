Falomi e Redi, la Castiglionese c’è

colligiana

1

baldaccio bruni anghiari

1

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti (66’ Finetti), Noferi, Pierucci (73’ Bartalini), De Vitis, Manganelli, Donati, Bouhamed, Mugnai (61’ Imbrenda), Calamassi, Cianciolo (46’ Milanesi). Allenatore: Giacomo Chini.

BALDACCIO BRUNI: Conti, Piccinelli, Magi, Bruschi, Adreani, Giorni, Giovagnini, Torzoni, Terzi (75’ Mercuri), Sbardella (53’ Sbardella), Autorità. Allenatore: Renato Borgo.

Arbitro: Stefan Octavian Zmau di Prato.

Reti: 65’ Torzoni, 91’ Manganelli.

COLLE VAL D’ELSA – La Baldaccio Bruni spaventa la Colligiana e nel turno infrasettimanale rallenta i senesi e al tempo stesso permette alla Castiglionese di accorciare proprio sulla Colligiana. Ma la squadra di Borgo ha pensato soprattutto alla propria classifica disputando una partita all’attacco, scendendo in campo in maniera ben organizzata e di fatto costruendo alcune buone trame di gioco. Il primo tempo però si chiude sullo 0-0. Nella ripresa la partita si infiamma al 65’ dopo un buon avvio sempre dei ragazzi di Borgo. Torzoni con una acrobazia spedisce la palla alle spalle dell’incolpevole Chiarugi per il gol del vantaggio. La Baldaccio controlla, Borgo inserisce forze fresche mentre dall’altra il suo collega Chini cerca di recuperare lo svantaggio. Passano i minuti e il risultato non cambia. Peccato per il team di Anghiari però che proprio nel primo minuto di recupero Manganelli svetti più in alto di tutti in area e di testa riesca a battere Conti per la rete del pareggio. Non c’è modo di riorganizzare l’assalto finale e così Colligiana e Baldaccio Bruni si dividono la posta in palio. Un punto a testa che di certo fa morale (e classifica) per i biancoverdi della Valtiberina che trovano il tredicesimo pareggio in campionato, allungano la serie utile e soprattutto allungano sulla zona rossa trovandosi sempre più in acque tranquille.