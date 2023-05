Falomi: "Castiglionese, bella avventura"

CASTIGLIONI

"Certo, sono soddisfatto per le 19 reti segnate però non possono non nascondere il fatto che speravo con la squadra di poter superare questo gradino". Le parole sono quelle di Nicola Falomi (nella foto). Il bomber della Castiglionese nelle ultime due stagioni è riuscito ad essere un autentico profeta in patria. Lui, castiglionese doc, prima riporta i viola in Eccellenza e nell’ultima stagione segna qualcosa come 19 reti in campionato, aiutando società e compagni a insidiare anche la prima posizione, conquistando il pass per i playoff. "È stata sicuramente una bella stagione – confessa l’attaccante che in carriera ha vestito le maglie di Arezzo, Montevarchi, Sangiovannese, ma anche Poggibonsi, Lucchese, Catanzaro e non solo – basti pensare che abbiamo la possibilità nel girone di ritorno di riaprire più che mai il campionato affrontando la capolista Figline in casa, davanti al nostro pubblico. Peccato che in quella partita abbiamo anche dovuto fare i conti con diverse assenze, di calciatori esperti che alla fine, a mio avviso hanno influito e non poco sull’andamento di quella partita".

Ad ogni modo i playoff sono stati una giusta ricompensa il gruppo di Roberto Fani. "La squadra se lo meritava, ma se lo meritavano anche i tifosi e la società perchè tutti hanno dato il proprio contributo alla causa. Perdere lascia l’amaro in bocca soprattutto se la partita viene condizionata da episodi". La Castiglionese quindi va in vacanza ma a testa alta come il suo bomber. "Sono contento per le reti. Il futuro? Dentro di me c’è una gran voglia di tornare in campo".

M.M.