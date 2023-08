Fabrizio Terrosi ancora un altro anno in maglia Amen BC Servizi

Arezzo, 3 agosto 2023 – L’Amen BC Servizi comunica con soddisfazione il rinnovo del prestito di Fabrizio Terrosi che giocherà per un altro anno con la casacca amaranto grazie alla collaborazione con l'Asinalonga Basket.

Terrosi con la sua energia e la sua determinazione è stata una delle note più positive della scorsa stagione dove ha fatto il suo esordio in Serie C Gold ed è stato assoluto protagonista con l'Under 19 Gold di coach Vezzosi.

In prima squadra alla sua prima esperienza in categoria ha disputato la sua miglior partita sul campo della Legnaia Firenze dove è stato capace di mettere a referto ben 19 punti, 35 invece l'high score nel campionato Under 19 Gold nella sfida casalinga con l'Invictus Livorno decisiva per la qualificazione alle Finali di Categoria.

Il commento di Fabrizio Terrosi: “Sono molto contento di rivestire la maglia dell'Arezzo per un altro anno perchè è un ambiente speciale. Un grazie alla società ed allo staff tecnico che credono in me e che sicuramente mi permetteranno di migliorare molto”.

Molto soddisfatto il Presidente Castelli: “Sono particolarmente soddisfatto che Fabrizio sia rimasto con noi nonostante le tante richieste avute dopo il campionato scorso dove le sue doti non sono passate inosservate ad altre formazioni. Sono sicuro che saprà darci il suo contributo anche al piano superiore”. Terrosi nel prossimo campionato di Serie B Interregionale avrà la maglia numero 53 dell'Amen BC Servizi Scuola Basket Arezzo.